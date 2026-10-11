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Сильный пожар начался на промышленном предприятии под Киевом

Сильный пожар начался на промышленном предприятии под Киевом

Sergii Kharchenko/Zuma/TASS В Киевской области повреждено промышленное предприятие, на месте начался сильный пожар.

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