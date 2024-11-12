Жители Суджанского района потребовали снять с должности Александра Богачева

<p style="text-align:justify"><strong>Во время сегодняшней конференции губернатора Курской области с министрами строительства и транспорта РФ, присутствующими жителями региона был поднят вопрос о снятии с должности главы Суджанского района Александра Богачева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)