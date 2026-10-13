Жители России стали реже рассматривать возможность открытия своего дела.Доля русских граждан, которые не собираются открывать собственное дело, выросла до 40% — год назад таких было 34%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Иеромонах Филарет...
- АМ Mash: Жительница ...
- Дональд Трамп хоч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым