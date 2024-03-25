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Это операция под "чужим флагом": Симоньян намекнула на реальных организаторов теракта в "Крокусе"

Это операция под "чужим флагом": Симоньян намекнула на реальных организаторов теракта в "Крокусе"

Главред RT назвала произошедший теракт, где погибли 137 человек, чудовищной операцией под "чужим флагом"Маргарита Симоньян прокомментировала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" теракт в "Крокус сити холле".

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