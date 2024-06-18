Латышская певица Лайма Вайкуле выступила за русский язык

Что случилось с певицей Лаймой Вайкуле - дама с Дюны решила выступить за русский язык. В своем интервью латышским СМИ, о Боже, г-жа Лайма вдруг заявила - "Я хочу, чтобы моя Латвия жила так, как мы хотим, чтобы она жила.