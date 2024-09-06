В Петербурге началось трехдневное голосование по выборам губернатора и депутатов муниципалитетов. Оно продлится с 6 по 8 сентября.
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В Петербурге началось трехдневное голосование по выборам губернатора и депутатов муниципалитетов. Оно продлится с 6 по 8 сентября.