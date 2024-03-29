Динамовец Макаров рассказал, что команда испугалась «Зенит» еще до игры

Речь о матче на Кубок России Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров дал большое интервью «Чемпионату», в котором объяснил, почему в недавнем кубковом противостоянии столичной команде не удалось одолеть «Зениту».
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