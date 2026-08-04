В Госдуме оценили удары ВСУ по Геленджику как попытку дестабилизации и срыва летнего сезона россиян

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику 3 августа, в результате которых погибли восемь человек и пострадали 58, направлены на дестабилизацию обстановки в России и срыв летнего сезона отдыха, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.