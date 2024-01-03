Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Ну, что? Ждем сообщений от ПВО МО дуркаины о том, что из 150 ракет сбито 158, в том числе 10 "Кинжалов" и все Искандеры!Киев атакован рое...
  • Влад Владимиров
    Похоже, что наступило самое время опять там начинать в высоту подпрыгивать, хохлы... Это же ваша раскрученная тема.)...Киев атакован рое...
  • Андрей
    Отлично.жду сообщения МО о результатеКиев атакован рое...

Киев атакован роем российских дронов

Киев атакован роем российских дронов

Звуки взрывов слышны в столице Украины, рассказывает Telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на очевидцев.

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Комментарии
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Андрей
Отлично.жду сообщения МО о результате
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4 час.
Влад Владимиров
Похоже, что наступило самое время опять там начинать в высоту подпрыгивать, хохлы... Это же ваша раскрученная тема.))) На большее же не способны там ваши &quot;зеркальные&quot; умы.)))
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2 час.
Олег Самойлов
Ну, что? Ждем сообщений от ПВО МО дуркаины о том, что из 150 ракет сбито 158, в том числе 10 &quot;Кинжалов&quot; и все Искандеры!
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1 час.

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