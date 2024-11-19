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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

Есть такой старый анекдот, который как нельзя лучше описывает то, что происходит сегодня в отечественном кинематографе: С каждым годом я стал замечать, что советские актёры в советских фильмах играют всё лучше и лучше.

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