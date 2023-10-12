Politiki.net Так и хочется сказать - "Как тебе такое Илон Маск" - издание Al Bawaba провела собственное расследование, выводы которого "шокируют" неподготовленного израильского обывателя: - Оказывается, причиной по которой разведслужбы Израиля поздно отреагировали на атаку ХАМАС заключаются в том, что палестинские бойцы использовали технику Huawei, которая практически не поддаётся прослушке со стороны западных и прозападных спецслужб.
"Найдена основная причина провала израильских спецслужб", - все дело в китайских технологиях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
Al Bawaba новостной, блоггерский и медиа-сайт со штаб-квартирой в Аммане Иордания, и офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Если бы мне как следует заплатили китайцы, то я тоже бы топил за эту фирму.😀😁😆
Ответить
22 час.
Алексей Тан
😂... О! как!... китайцы ЗВЕРЯ замочили!!... эта тряпка с синей пектограммой и есть 666... число зверя!.... (Синий шестиугольный знак и есть пектограма).
Ответить
20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Хошь не хошь а договориться уже все. Китай заберает вашу гегимонию навсегда. Вот мас с@ки за СССР.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии