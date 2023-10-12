"Найдена основная причина провала израильских спецслужб", - все дело в китайских технологиях.

Politiki.net Так и хочется сказать - "Как тебе такое Илон Маск" - издание Al Bawaba провела собственное расследование, выводы которого "шокируют" неподготовленного израильского обывателя: - Оказывается, причиной по которой разведслужбы Израиля поздно отреагировали на атаку ХАМАС заключаются в том, что палестинские бойцы использовали технику Huawei, которая практически не поддаётся прослушке со стороны западных и прозападных спецслужб.