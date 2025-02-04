Падение рубля. Курсы доллара и евро на 4 февраля

Российская валюта серьезно уступает доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 февраля 2025 года, составляет 99,9433 рубля (прежнее значение — 97,8107 рубля), официальный курс евро — 102,4910 рубля (предыдущий показатель — 102,1301 рубля).
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