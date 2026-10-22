Исследование девяти моделей выявило принципиальное противоречие: чем естественнее выглядит сгенерированный текст, тем сильнее он может расходиться по смыслу с настоящими ответами Большие языковые модели ещё не способны достоверно воспроизводить человеческую манеру общения, даже если специально обучать их имитировать конкретных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым