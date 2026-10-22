Исследование девяти моделей выявило принципиальное противоречие: чем естественнее выглядит сгенерированный текст, тем сильнее он может расходиться по смыслу с настоящими ответами Большие языковые модели ещё не способны достоверно воспроизводить человеческую манеру общения, даже если специально обучать их имитировать конкретных пользователей.