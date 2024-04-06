FT: Блинкен просил коллег чаще обсуждать сотрудничество Китая и России

Global Look Press/Liu Jie/XinHua В ходе встречи госсекретарей стран Евросоюза и НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил коллег чаще поднимать на встречах вопрос оборонного сотрудничества между Россией и Китаем.
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