Командир батальона «Спарта» Артем Жога посетил музей в Новосибирске

В Новосибирске Артем Жога посетил несколько экспозиций краеведческого музея. Например, «Сибирь в древности» – выставка рассказывает о жизни скотоводов-кочевников на юге Сибири, земледельцев в долинах Оби и Енисея, охотников и рыболовов в таежных зонах, оленеводов на крайнем севере.
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