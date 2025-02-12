Командир батальона «Спарта» Артем Жога посетил музей в Новосибирске

В Новосибирске Артем Жога посетил несколько экспозиций краеведческого музея. Например, «Сибирь в древности» – выставка рассказывает о жизни скотоводов-кочевников на юге Сибири, земледельцев в долинах Оби и Енисея, охотников и рыболовов в таежных зонах, оленеводов на крайнем севере.