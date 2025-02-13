Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Не надо ниче им платить.Все, приехали: у ...
  • Misha Glusch
    будем по старинке дружить с своей армией и флотом...и вкс ишшоЧем грозят миру р...
  • Misha Glusch
    это наши смотрящие должны быть в каждом вонючем селе руины, иначе наибутА теперь про пере...

Баку переходит к подрывной работе против России

Баку переходит к подрывной работе против России

Политнавигатор Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да.... БЫСТРО ЖЕ азеры вывернулись наизнанку, показали всю свою гнилушную суть... Тьфу!!
Ответить
20 час.
Леонид Руси
Служил я с азерами, они, конечно, злые, но воевать не любят... Им нравица на рынке торговать... По знаку зодиака они Скорпионы, знак душевный, женский... Это ссоры, скандалы, интриги... никак не агрессия... Вот таджики Девы как и кастрюлеголовые... это способны на риск... Азеры поумнее...
Ответить
18 час.
Silver Kont
Дык оне проталкивают интересы одних чурок супротив других, затулло проталкивает интересы исабхов, аульные ишаки не в кругу его интересов...
Ответить
17 час.
наверх