Политнавигатор Азербайджанские власти усиливают свою недружественную политику в отношении России, надеясь на полное изменение соотношения сил на Южном Кавказе и Средней Азии через подрыв её позиций, выступая при этом в качестве тарана и прокси англосаксов и НАТО.
Баку переходит к подрывной работе против России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да.... БЫСТРО ЖЕ азеры вывернулись наизнанку, показали всю свою гнилушную суть... Тьфу!!
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20 час.
Леонид Руси
Служил я с азерами, они, конечно, злые, но воевать не любят... Им нравица на рынке торговать... По знаку зодиака они Скорпионы, знак душевный, женский... Это ссоры, скандалы, интриги... никак не агрессия... Вот таджики Девы как и кастрюлеголовые... это способны на риск... Азеры поумнее...
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18 час.
Silver Kont
Дык оне проталкивают интересы одних чурок супротив других, затулло проталкивает интересы исабхов, аульные ишаки не в кругу его интересов...
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17 час.
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