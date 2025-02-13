Баку переходит к подрывной работе против России

Леонид Руси

Служил я с азерами, они, конечно, злые, но воевать не любят... Им нравица на рынке торговать... По знаку зодиака они Скорпионы, знак душевный, женский... Это ссоры, скандалы, интриги... никак не агрессия... Вот таджики Девы как и кастрюлеголовые... это способны на риск... Азеры поумнее...