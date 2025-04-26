ВС разрешил самооборону с ножом, если опасность грозит детям

Нож для самозащиты можно использовать, если нападавших много, а опасность грозит и детям.фото: Верховный суд РФВерховный суд разрешил использовать нож для самообороны, если нападавших много и в опасности находятся дети.
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