Два дня с Российским телефоном Аврора - Полет нормальный?

Я приобрел долгожданный телефон с отечественной мобильной операционной системой «Аврора». Смартфоны и планшеты с данной ОС обычно распространяются среди всяких серьезных организаций через сложные закупки.
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