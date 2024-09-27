В Нижнем Новгороде прошла Спартакиада кадетских корпусов ПФО

25 сентября состоялось торжественное закрытие VIII Спартакиады кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Кадет Приволжья», которая проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
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