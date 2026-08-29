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Татар-информ

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Представительница Татарстана вышла в финал «Татар кызы – 2026»

Представительница Татарстана вышла в финал «Татар кызы – 2026»

Полуфинал конкурса «Татар кызы – 2026» стартовал 24 августа. В Казань приехали татарские девушки из разных регионов и стран.

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