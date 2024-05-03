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Посадили огород, посмотрите что растет

Посадили огород, посмотрите что растет

Одной из важных задач детского сада является знакомство воспитанников с миром природы, сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту, любовь, бережное и заботливое отношение к ней.

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