Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян

Президент России Владимир Путин выразил свои поздравления Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ) с 35-летним юбилеем, отметив, что создание условий для самореализации всех граждан России является одним из приоритетов успешного развития страны.
Президент России Владимир Путин выразил свои поздравления Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ) с 35-летним юбилеем, отметив, что создание условий для самореализации всех граждан России является одним из приоритетов успешного развития страны.
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