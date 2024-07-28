В Челябинской области начали выходить из берегов водоемы в соседних с эпицентром затопления районах

Из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области, 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размытоТешеграм-канал МЧС России Из-за размыва насыпного участка дамбы Киолимовского водохранилища жителей 4 поселков эвакуировали.
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