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В Челябинской области начали выходить из берегов водоемы в соседних с эпицентром затопления районах

В Челябинской области начали выходить из берегов водоемы в соседних с эпицентром затопления районах

Из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области, 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размытоТешеграм-канал МЧС России Из-за размыва насыпного участка дамбы Киолимовского водохранилища жителей 4 поселков эвакуировали.

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