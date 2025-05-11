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Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Бурком», «Нантер» примет «Страсбур»

«Монако» примет «Бурк», «Нантер» сыграет с «Страсбуром». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Нантер – Страсбур Дата проведения 11 мая, 17.

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