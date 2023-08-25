Доколе! Или реплика о миграционной политике ...

Любимая тема наших нытиков и провокаторов...и места рабочие отобрали и некультурные они ..А вот сейчас идет отток мигрантов из России Ау ...где вы обиженные наверное штурмуете освободившееся место дворника или разнорабочего ...Ну а про культуру так это вот так ...мигранты место старшим всем уступают а наши нет еще и матом покроют......мигранты они ж некультурные

Наталья Волкова

Все начиналось очень чинно и благородно- возникла необходимость завезти мигрантов- дворников.А потом, когда все, кто их завез понял, какое на этом можно поднимать бабло стали приглашать специалистов всех мастей. Теперь у нас в России сплошные специалисты из средней Азии, они и строители и врачи и учителя и продавцы и курьеры и жилищные управленцы. К ним подтянулись родственники из аулов и вот уже их дети ходят в российск е детские сады, школы и обучаются даже в институтах. И вот для них уже мечети строят в Москве, насаждая их культуру и религию.Нас выдавливают из нашего общества и заменяют нас среднеазиатами. Значит кому то это очень выгодно и мы можем писать, выступать, не хотеть. Только нас не услышат