Готовим как звёзды Michelin: мастер-класс от шефа в самом сердце Москвы

Готовим как звёзды Michelin: почувствуй себя настоящим шефом Хотите узнать, как готовятся блюда Мишлен? Тогда вам стоит попробовать мастер-класс от шеф-повара — это не просто урок кулинарии, а полное погружение в атмосферу высокой кухни.
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