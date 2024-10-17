Warframe: 1999 обзавелась демоверсией на всех платформах Следующее крупное обновл...

Warframe: 1999 обзавелась демоверсией на всех платформахСледующее крупное обновление Warframe, Warframe: 1999, выйдет этой зимой, и Digital Extremes дала игрокам возможность ощутить вкус новой эры с помощью бесплатной внутриигровой демоверсии, доступной сегодня для всех платформ.
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