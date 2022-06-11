США не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов Россия давала понять, что готова к переговорам с США по этому вопросу Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвященном Дню России, сказал, что Вашингтон пока что «не созрел» для возобновления контактов по стратегической стабильности.
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