США не демонстрируют готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов Россия давала понять, что готова к переговорам с США по этому вопросу Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвященном Дню России, сказал, что Вашингтон пока что «не созрел» для возобновления контактов по стратегической стабильности.