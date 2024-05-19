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Фондовые рынки по всему миру достигают рекордных высот

Фондовые рынки по всему миру достигают рекордных высот

Крупнейшие фондовые рынки мира продолжают расти, достигая новых рекордных значений. По мнению экспертов, причиной такой тенденции являются более низкие процентные ставки, "здоровая экономика" и высокие корпоративные доходы.

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