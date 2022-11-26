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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Бейбарысом», «Хумо» против «Торпедо» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Бейбарысом», «Хумо» против «Торпедо» и другие матчи

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Алматы – Снежные Барсы – 13:00 Сарыарка – Бейбарыс – 17:00 Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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