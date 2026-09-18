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Позитив для оптимистов

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«Белый шум» Зеленского: Запад готовит капкан, а нам нельзя останавливаться

«Белый шум» Зеленского: Запад готовит капкан, а нам нельзя останавливаться

Смена тональности в заявлениях просроченного президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг заговорил, о невозможности победы в войне, является политической уловкой и не должна восприниматься всерьез.

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