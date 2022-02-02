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Малкин забил «Вашингтону», набрав очки в 9-м матче подряд. У него 13 баллов в 12 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в большинстве в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 ОТ).

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