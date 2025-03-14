Слышится как не пишется: Игорь Миркурбанов смешал Гоголя с Линчем

Свой спектакль Игорь Миркурбанов назвал вычурно и интригующе: «ГоГоЛьИЛиАДА». Это коллаж по мотивам произведений Николая Васильевича «Ревизор», «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего», «Вий».
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