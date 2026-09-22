Захарова назвала здравой мыслью отказ Стубба быть переговорщиком ЕС по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова позитивно оценила заявление президента Финляндии Александра Стубба отказаться выступать европейским переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине.
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