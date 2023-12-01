Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет

Президент России назвал, кого необходимо благодарить за такую рекордную продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
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