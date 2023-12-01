Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Многие вновь возведённые церкви можно переформировать в Дома культуры или построить напротив во имя толерантности ...Бывший автосалон ...
  • igor vinogradov
    истинно. А ЕМУ НЕПРОСТИТЕЛЬНО!Формулу Русского ...
  • Анатолий Рябенко
    В от ветку Россия обязана жёстко закрыть все поставки энергоресурсов особенно в США с единственной целью создать экон...В Кремле уверены,...

Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет

Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет

Президент России назвал, кого необходимо благодарить за такую рекордную продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх