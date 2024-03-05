Водитель из Нижегородской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Ульяновской области за оказанную помощь на дороге

В региональную Госавтоинспекцию поступила благодарность в адрес старших инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Чердаклинский» старшего лейтенанта полиции Александра Макарова и старшего лейтенанта полиции Ильи Аннина за оказанную своевременную помощь на дороге, бдительность и чуткое отношение к гражданам.