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Закон, порядок, государство

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Водитель из Нижегородской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Ульяновской области за оказанную помощь на дороге

Водитель из Нижегородской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Ульяновской области за оказанную помощь на дороге

В региональную Госавтоинспекцию поступила благодарность в адрес старших инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Чердаклинский» старшего лейтенанта полиции Александра Макарова и старшего лейтенанта полиции Ильи Аннина за оказанную своевременную помощь на дороге, бдительность и чуткое отношение к гражданам.

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