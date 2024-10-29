WTAJ: в США был задержан мужчина за угрозы убить Трампа

Ему предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве Американские полицейские задержали 74-летнего Пола Гавеносиса по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, передает телеканал WTAJ.