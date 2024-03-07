Компания Exotrail развернула спутник с орбитального корабля

6 марта французская компания Exotrail объявила о том, что успешно развернула свой первый спутник с орбитального корабля Спутник под названием EXO-0 был развёрнут с орбитального транспортного средства Spacevan-001 28 февраля.
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