Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта

Сергей Кочегаров

А, что, ах Гренландию? Д пусть забирают. А я то думал... Правда там хохлы могут взъерепениться, у них договор с греками (или не с греками), короче зеля могёт... Отзовет рать с Курска и от нас рать прям в Данию.