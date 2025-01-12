Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Закарья Алиев - солдат от бога
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15 час.
Сергей Кочегаров
А, что, ах Гренландию? Д пусть забирают. А я то думал... Правда там хохлы могут взъерепениться, у них договор с греками (или не с греками), короче зеля могёт... Отзовет рать с Курска и от нас рать прям в Данию.
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13 час.
Андрей
Зеленой бумаги нарежут столько, сколько запросят
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12 час.

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