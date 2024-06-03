Нарышкин возложил цветы к захоронению летчиков полка «Нормандия — Неман»

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в понедельник, 3 июня, возложил цветы к захоронению летчиков французского авиаполка «Нормандия — Неман» на Введенском кладбище в Москве.
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