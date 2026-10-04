Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Наталья Витренко: Украина отказалась от территориальной целостности, объявив о разрыве договора с Россией

Наталья Витренко: Украина отказалась от территориальной целостности, объявив о разрыве договора с Россией

Почему договор о дружбе и сотрудничестве от 31 мая 1997 года стал юридическим щитом территориальной целостности Украины? Как подписание Хартии об особом партнёрстве с НАТО нарушило ключевые обязательства Украины перед Россией? Как разрыв договора открыл путь к полному запрету русского языка и ликвидации национальных меньшинств? И как украинская власть сознательно распространяла фашистскую идеологи… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым