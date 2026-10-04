Почему договор о дружбе и сотрудничестве от 31 мая 1997 года стал юридическим щитом территориальной целостности Украины? Как подписание Хартии об особом партнёрстве с НАТО нарушило ключевые обязательства Украины перед Россией? Как разрыв договора открыл путь к полному запрету русского языка и ликвидации национальных меньшинств? И как украинская власть сознательно распространяла фашистскую идеологи… Читать далее: https://govorit.
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