Почему договор о дружбе и сотрудничестве от 31 мая 1997 года стал юридическим щитом территориальной целостности Украины? Как подписание Хартии об особом партнёрстве с НАТО нарушило ключевые обязательства Украины перед Россией? Как разрыв договора открыл путь к полному запрету русского языка и ликвидации национальных меньшинств? И как украинская власть сознательно распространяла фашистскую идеологи… Читать далее: https://govorit.