Жительница Краснодарского края признана виновной в убийстве малолетнего сына

Собранные следственными органами СК России по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней женщине, которая признана виновной в убийстве малолетнего сына (п.
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