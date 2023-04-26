Daily Express: США получили два тревожных послания перед визитом Лаврова

Два тревожных сигнала получили американские власти перед приездом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, об этом написал аналитик Пол Уизерс 25 апреля на страницах издания Daily Express.
Два тревожных сигнала получили американские власти перед приездом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, об этом написал аналитик Пол Уизерс 25 апреля на страницах издания Daily Express.
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