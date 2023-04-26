smi.today

4 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Daily Express: США получили два тревожных послания перед визитом Лаврова

Daily Express: США получили два тревожных послания перед визитом Лаврова

Два тревожных сигнала получили американские власти перед приездом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, об этом написал аналитик Пол Уизерс 25 апреля на страницах издания Daily Express.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх