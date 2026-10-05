Осмотрительность как суррогат добросовестности: как подмена понятий смещает бремя доказывания в налоговом контроле

В статье рассматривается системное смешение трёх самостоятельных правовых институтов — добросовестности, должной осмотрительности и умысла — в практике налогового контроля по статье 54.
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