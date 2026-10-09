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Нобелевский комитет снова оставил Трампа без премии мира

Нобелевский комитет снова оставил Трампа без премии мира Нобелевская премия мира за 2026 год снова не досталась Дональду Трампу.

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