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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА проиграл 5-й матч подряд, штрафы Джикии за нарушение ПДД, ошибки судей в пользу «Краснодара», Рублев проиграл Звереву, Мичков вернулся и другие новости

1. СКА проиграл 5-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ – 1:2 «Авангарду», но Роман Ротенберг не унывает и напоминает прошлый сезон.

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