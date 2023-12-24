Элегантный развод: как под видом новых шин россиянам продают хлам

Богатство предложения на отечественном шинном прилавке в этом году неожиданно радует глаз: небольшое и совсем необременительное исследование частных объявлений с новыми, подчеркиваем, покрышками позволяет выбрать достойный вариант, в названии которого нет ни одного иероглифа.
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