Элегантный развод: как под видом новых шин россиянам продают хлам

Богатство предложения на отечественном шинном прилавке в этом году неожиданно радует глаз: небольшое и совсем необременительное исследование частных объявлений с новыми, подчеркиваем, покрышками позволяет выбрать достойный вариант, в названии которого нет ни одного иероглифа.