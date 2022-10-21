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Дариус Гарлэнд избежал серьезной травмы глаза

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд прошел обследование, которое не выявило у него структурных повреждений левого глаза.

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