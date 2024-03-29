Известия/Дмитрий Коротаев Предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта опирался на анализ причин происходящего, в отличие от безумной "формулы Зеленского", заявил в интервью "Известиям" министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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