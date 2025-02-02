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Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала донатить ВСУ

Украинская певица на вечеринке россиян в Монако призвала донатить ВСУ

Украинская певица Оля Полякова, известная своей радикальной позицией, во время вечеринки российской блогерши Ники Белоцерковской (признан в РФ иностранным агентом) на ее вилле в Монако призвала спонсировать вооруженные силы Украины (ВСУ).

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